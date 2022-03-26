Володин: Американцам должно быть стыдно за поведение Байдена

20:01 Автор: Екатерина Кутузова

Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе недипломатичное поведение. Американцам должно быть стыдно за главу государства. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Talagram-канале высказывания американского лидера в адрес президента России Владимира Путина.

«Президент США в очередной раз позволил себе недипломатичное высказывание о нашем Президенте. И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры. С мужской точки зрения так себя ведут слабые», — написал Володин.

По его словам, гражданам США должно быть стыдно за своего Президента.

«Возможно, он болен. Было бы правильно Байдену пройти медицинское обследование. Несчастный он человек. Мы можем гордиться нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения», — добавил политик.





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Володин отметил, что таких эпитетов со стороны глав США не удостаивался ни Борис Ельцин, ни Михаил Горбачев.

В субботу ТАСС сообщил, что Байден посетил пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Как сообщает пресс-пул Белого дома, президент США пообщался с самими беженцами, а также с помогающими им волонтерами. При этом Байден вновь позволил себе высказывания в адрес Путина.

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