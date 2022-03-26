Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола





Компания Microsoft сотрудничает с различными спортивными командами в рамках бренда Xbox, а иногда и с целыми спортивными федерациями. Они объявили об очередном важном для них официальном партнере — Французской федерации футбола (FFF).

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Маркос Вальтенберг, директор Global Xbox Partnerships, высказался следующим образом о сделке:

Это партнерство воплотит в жизнь наше основное послание — Power Your Dreams — которое не только прославляет ценности разнообразия и инклюзивности, разделяемые Xbox и FFF, но и стимулирует воображение, когда две команды мирового класса собираются вместе, расширяя возможности футбольных болельщиков, ассоциаций, клубов.

Франсуа Вассер, директор по маркетингу и экономическому развитию FFF, сказал, что федерация рада партнерству:

Мы рады сотрудничеству с Xbox. Xbox — это всемирно известный и инновационный бренд, который разделяет фундаментальные ценности FFF, такие как разнообразие и инклюзивность.

Отметим, что ранее Xbox стал официальным партнером футбольной ассоциации Англии.