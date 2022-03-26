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Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически не хотят фотографироваться!

Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически не хотят фотографироваться!

Почти у каждого человека хоть раз в жизни жили кот или кошка. Мы любим обниматься со своими домашними питомцами и  оставлять на память пару снимков с ними. Вопрос только в том, хотят ли этого сами животные. Ответ этих котов очевиден - смотрите далее!

1. Кот - искуситель.

2. Когда кот узнал, что это последнее фото с яичками.

3. Правда глаза колет.

4. Двойной удар.

5. Я совсем не фотогенична!

6. Сколько кота не корми - все равно в кадр влезет.

7. Моя месть будет страшна.

8. Похоже пора вызывать экзорциста.

9. Эта киса не любит селфи!

10. Кто получает от процесса больше удовольствия?

11. Радости со своим хозяином этот котик явно не разделяет.

12. И на трехсотом дубле...

13. В этой кофте??? Да ни за что!

14. Давай обнимемся, красотка.

15. Хук правой.

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По материалам: Юмор

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