17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество
Сегодня, 17:15
Наверное, нигде так не проявляется народный креатив, как в объявлениях. Чего только не встретишь на этих бумажных прямоугольниках. И настоящий крик души, и заманчивые предложения, и истории, которые полны драмы.
Мы собрали для вас примеры забавных, странных и милых объявлений, мимо которых невозможно пройти.
Крик души
Ох, Серёга, за что сантехника и электрика вешать?
Здесь дуб
Коммерсант Серёжа
Ещё одни маленькие предприниматели
Анархо-примитивизм
Кто-то из вас врёт…
Объявление от приюта
Кто-то не выдержал и поправил
Какая образная речь
Грустно
Хороший тамада и конкурсы интересные
Агрессивненько
Кстати, у нас есть подборка ситуаций, когда люди сталкивались с пассивной агрессией от компаний и приложений.
Признавайтесь, глаз задёргался?
Вежливое объявление
Всем бы таких соседей
Тигры бетонных джунглей
А здесь вы можете найти маркетинговые шедевры, которые не менее забавные, чем эти объявления.
По материалам: Юмор