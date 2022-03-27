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17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество

17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество

Наверное, нигде так не проявляется народный креатив, как в объявлениях. Чего только не встретишь на этих бумажных прямоугольниках. И настоящий крик души, и заманчивые предложения, и истории, которые полны драмы.

Мы собрали для вас примеры забавных, странных и милых объявлений, мимо которых невозможно пройти.

Крик души

Ох, Серёга, за что сантехника и электрика вешать?

Здесь дуб

Коммерсант Серёжа

Ещё одни маленькие предприниматели

Анархо-примитивизм

Кто-то из вас врёт…

Объявление от приюта

Кто-то не выдержал и поправил

Какая образная речь

Грустно

Хороший тамада и конкурсы интересные

Агрессивненько

Кстати, у нас есть подборка ситуаций, когда люди сталкивались с пассивной агрессией от компаний и приложений.

Признавайтесь, глаз задёргался?

Вежливое объявление

Всем бы таких соседей

Тигры бетонных джунглей

А здесь вы можете найти маркетинговые шедевры, которые не менее забавные, чем эти объявления.

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По материалам: Юмор

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