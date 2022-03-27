26-летняя дочка Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о ее состоянии

Актриса Анастасия Заворотнюк уже больше 3 лет борется с агрессивной формой рака мозга. Старшая дочь звезды лишь изредка делится информацией о состоянии мамы. За прошедшие три года в семье Заворотнюк-Чернышевых случилось многое: младшая дочь Мила подросла, сын Майкл встретил девушку своей мечты и уже называет ее женой, дочь Анна тоже собиралась под венец, но из-за болезни мамы отложила свадьбу. 26-летняя дочь звезды на сегодняшний день остается единственным источником достоверной информации о состоянии своей мамы. Новостями она делится крайне редко. По большей части потому, что не считает нужным сообщать об этом всему миру. Но, возможно, и потому, что ситуация не изменилась. Вечером 25 марта она вышла на связь со своими подписчиками, предложив им задать ей вопросы. Конечно же, спросили про Анастасию. И Анна ответила.Анна Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама стойко проходит курс лечения, которое должно привести к долгожданной ремиссии. «Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка!» — уверила всех девушка. Анна не скрывает переживаний за маму. Из-за сильного стресса у нее самой начались серьезные проблемы со здоровьем. Наследнице 50-летней артистки понадобилась помощь доктора. «У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой не могу даже встать с кровати. Очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме, не для того чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Может, у кого-то на душе подобные переживания. Я скрывала это, потому что в таких вещах сложно сознаться даже себе самой», — откровенничала Аня еще год назад.