62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег

Старшая сестра актера Дмитрия Нагиева посетовала на безденежье. Старшая сестра Дмитрия Нагиева, Наталья живет в 110 километрах от Санкт-Петербурга. Там у 62-летней женщины есть небольшой домик на окраине деревни и конюшня, где она проводит все свободное время. Несколько лет назад Наталья занималась иппотерапией. «С очень тяжелыми формами ДЦП работала, были совершенно потрясающие результаты», — поделилась сестра Нагиева в программе «Ты не поверишь!» После смерти мужа ей пришлось закрыть проект из-за сложностей с финансами. Однако расстаться с лошадьми, которых она спасала от убоя и выхаживала после недобросовестных хозяев, Наталья не смогла. Сейчас Наталья еле сводит концы с концами. Иногда к ней приезжают местные жители и привозят корм для лошадей. Помогает ли сестре Нагиев неизвестно. Дмитрий, который в прошлом году заработал 450 миллионов рублей, не любит говорить о семье. Не поднимает вопрос финансов и сама Наталья. При этом она отмечает, что Дмитрий часто приезжает к ней. По словам женщины, артист считает конюшню своим местом силы.Дмитрий Нагиев с сестрой Натальей. Кадр шоу «Ты не поверишь!» Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде. Актер делился, что его семья жила очень бедно. «Мы жили так бедно — не передать. Помню, как в шестом классе я жаловался маме, что мне жмут ботинки и я больше не могу их носить — больно. Но при той тяжести жизни, которая досталась маме, она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен», — рассказал Нагиев. Дмитрий занимался самбо, дзюдо, спортивной гимнастикой. Еще ребенком он попал в кино, снимался в киножурнале «Ералаш», однако в театральный институт поступил только после армии. В сентябре 1990 года во время репетиции спектакля в институте у Нагиева случился паралич лицевого нерва. Восстановление заняло полгода, но последствия паралича остались на всю жизнь.