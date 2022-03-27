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Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку

Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Актриса Алена Хмельницкая решила защитить Хаматову от агрессии. Артистка встала на защиту Чулпан Хаматовой, которая вместе с тремя дочками эмигрировала в Латвию. Здесь у актрисы есть дом в элитном поселке площадью 200 квадратных метров. Также актриса уже нашла работу в местном театре, правда пока за невысокий гонорар – примерно 50 евро за один спектакль.
Алена Хмельницкая Немало нашлось людей, не исключая коллег артистки, которые осудили ее за побег из России в непростые для нее времена. Алена Хмельницкая не смогла молчать и поддержала коллегу, вспомнив, как много та сделала в своем благотворительном фонде «Подари жизнь». «Тысячи и тысячи спасенных детских жизней! Чулпан изменила отношение к благотворительности в целом в нашем обществе! Те, кто сейчас плюют ей в спину не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта, тех качеств, которыми не обладают сами! Держись, Чулпан», — написала Хмельницкая в своем телеграме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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