Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа

Актриса Анастасия Макеева отважилась на решительные действия. Две женщины строителя Малькова никак не могут выяснить отношения между собой. Актриса и художница попеременно осыпают друг друга оскорблениями и обмениваются обидными намеками. Так Светлана Малькова недавно объявила, что переехала в США, чтобы там снова выйти замуж и даже дала понять, что готова родить своему новому мужу ребенка. Это для нее будет уже пятый наследник, в то время как Анастасия Макеева не может стать матерью даже один раз, хотя только об этом и мечтает.Анастасия Макеева Понятно, что певица мюзиклов тут же придумала новый план мести. Она намерена разоблачить соперницу и рассказать о ней всю нелицеприятную правду. Причем, даже наняла для этого специального человека и пожертвовала целый отдельный канал. «Я добровольно отдала его Нике, production под ее альтруистические желания вещать правду о мошенничестве Светланы Мальковой. Эти ресурсы расскажут подробно о том, как можно заработать деньги на собственных детях и жалости людей. Но я лишь отдала платформу для публикаций активистов. Для интересующихся канал в YouTube называется «Не Анастасия Макеева», — поведала счастливая обладательница Романа Малькова в соцсетях. Обещан «подробный рассказ о действиях и соучастниках» художницы из Словении. В частности, о том, как та вымогала деньги у сочувствующих ей людей на якобы содержание оставшихся без отца детей, а сама развлекалась путешествиями в Венецию и Париж.