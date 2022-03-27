Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа

Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа
Актриса Анастасия Макеева отважилась на решительные действия. Две женщины строителя Малькова никак не могут выяснить отношения между собой. Актриса и художница попеременно осыпают друг друга оскорблениями и обмениваются обидными намеками. Так Светлана Малькова недавно объявила, что переехала в США, чтобы там снова выйти замуж и даже дала понять, что готова родить своему новому мужу ребенка. Это для нее будет уже пятый наследник, в то время как Анастасия Макеева не может стать матерью даже один раз, хотя только об этом и мечтает.
Анастасия Макеева Понятно, что певица мюзиклов тут же придумала новый план мести. Она намерена разоблачить соперницу и рассказать о ней всю нелицеприятную правду. Причем, даже наняла для этого специального человека и пожертвовала целый отдельный канал. «Я добровольно отдала его Нике, production под ее альтруистические желания вещать правду о мошенничестве Светланы Мальковой. Эти ресурсы расскажут подробно о том, как можно заработать деньги на собственных детях и жалости людей. Но я лишь отдала платформу для публикаций активистов. Для интересующихся канал в YouTube называется «Не Анастасия Макеева»,  — поведала счастливая обладательница Романа Малькова в соцсетях. Обещан «подробный рассказ о действиях и соучастниках» художницы из Словении. В частности, о том, как та вымогала деньги у сочувствующих ей людей на якобы содержание оставшихся без отца детей, а сама развлекалась путешествиями в Венецию и Париж.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа
Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа
Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество
17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля + релизы в Game Pass
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля +
Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая
Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая
Слух: детали про аналог Game Pass от Sony — 4 уровня подписки, цены
Слух: детали про аналог Game Pass от Sony — 4 уровня подписки, цены
Microsoft представила геймпад Xbox в стиле Crusader Kings III
Microsoft представила геймпад Xbox в стиле Crusader Kings III
Все тактические знаки российской армии вторжения
Все тактические знаки российской армии вторжения
Сопровождение бизнеса и другие юридические услуги от профессионалов своего дела
Сопровождение бизнеса и другие юридические услуги от профессионалов
26-летняя дочка Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о ее состоянии
26-летняя дочка Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о ее
Эдгард Запашный послал скандального артиста
Эдгард Запашный послал скандального артиста
Давид Манукян закрутил новый роман
Давид Манукян закрутил новый роман

Топ на сегодня

Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и прочее
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и
Основные возможности использования eSIM
Основные возможности использования eSIM

Еще по теме

Анастасия Макеева рассказала о безработном муже
Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Анастасия Макеева подняла на смех бывшую жену мужа
Анастасия Макеева отважилась на большой шаг