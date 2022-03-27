Давид Манукян закрутил новый роман

Певец Давид Манукян окончательно забыл про Бузову. После расставания с Ольгой Бузовой Даву не раз подозревали в новых романах. Музыкант лишь интриговал поклонников и никак не комментировал слухи. Сейчас же рэпер подтвердил — его сердце занято. Дава вместе с юной звездой соцсетей Миланой Хаметовой принял участие в шоу «Ночной контакт». Ведущий проекта Стас Ярушин спросил у гостей: «Разговариваете ли вы по вечерам с подружками?» Ответ Давы сильно удивил присутствующих в студии. «Уже с девушкой, не подружкой», — уточнил он. Милана переспросила у 29-летнего рэпера: «У тебя есть девушка?»Давид Манукян Музыкант, рассмеявшись, сказал маленькой артистке: «Прости, что тебе не говорил». Дава не стал рассекречивать имя новой пассии и делиться какими-либо подробностями. Певец просто отметил, что сейчас находится в отношениях. В прошлом году Дава некрасиво расстался с Ольгой Бузовой. Певица обвинила музыканта в изменах и рукоприкладстве. Рэпер слова бывшей опроверг, сообщив, что и пальцем ее не трогал. К слову, недавно Ольга настолько разоткровенничалась, что едва ли не призналась исполнителю в чувствах. «Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность. Скучаю по настоящей любви. Я, блин, его реально любила!» — делилась эмоциями 36-летняя Бузова. Интересно, как артистка отреагирует на новый роман рэпера?