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Дорожная романтика: смешные фото из плацкартных вагонов

Дорожная романтика: смешные фото из плацкартных вагонов

Вы когда-нибудь путешествовали в плацкартном вагоне? Если да, то фото из этого контента вам до боли знакомы. Если нет, то это повод узнать, чего вам стоит ожидать от дальней дороги в поезде.

1. Вот так сообразил на одного.

2. Полоса препятствий.

3. "Я вооот такую рыбу поймал..."

4. Все свое ношу с собой.

5. Устала...

6. Поездка не повод пропускать косметические процедуры.

7. Места хватило не всем. Но выход есть: лечь валетом.

8. Классика жанра.

9. Напоминание для проводника.

10. Если вам ни разу не приходилось ездить в одном вагоне с дембелями, то вы ничего не знаете обо всех прелестях выживания в плацкартных вагонах.

11. Суровые вагонные чеки.

12. И тепло, и уютно.

13. Девичник в самом разгаре

14. Домашние питомцы тоже любят путешествовать.

15. Главное, чтобы соседу было комфортно.

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По материалам: Юмор

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