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Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за месяц

Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за месяц
Фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух признался, что когда-то был так богат, что даже попадал в список Forbes. Илья Авербух — один из самых титулованных фигуристов, но он уже давно не выступает на соревнованиях. Сегодня он счастливый муж, отец двоих детей, продюсер и хореограф популярного шоу «Ледниковый период». Его жена Лиза Арзамасова недавно родила сына и сейчас актриса занята воспитанием малыша, пока муж обеспечивает семейство. Фигурист признается, что в настоящее время для него деньги не имеют принципиального значения, но придают уверенности в завтрашнем дне.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова «Деньги дают ощущение уверенности, а вот успокоить не могут. Когда они есть, ты беспокоишься что потеряешь. Но для мужчины они очень важны — это уверенность на уровне мироздания. Хотя каждый живет по средствам: я живу в своем мире и не хочу яхту или ездить с водителем. Но мне нравится, когда есть другие вещи. Я ценю возможность не задумываясь поехать в любой уголок земли, выбрать отель какой нравится на картинке, а не по цене. А строить замки — плохо, ты становишься рабом этой истории. Чтобы жить спокойно, на мой взгляд, надо „эмочку“ держать, но для каждого сумма своя. Для кого-то и этого мало», — делится Илья Авербух в интервью с Ириной Безруковой.   Продюсер подчеркивает, что для спокойствия ему важна подушка безопасности, которая позволит семье прожить какое-то время, не задумываясь о завтрашнем дне. Ради этого он много работал и достиг своей цели. Хотя в жизни фигуриста были времена, когда денег было очень много. Это 2008 год, тогда шоу «Ледниковый период» было на пике популярности.
Илья Авербух «Тогда в моей жизни была спонтанная покупка. Я купил Audi R8. Это гоночная машина, в то время она была самым писком. Она до сих пор у меня есть и сейчас ее бессмысленно продавать, своих денег уже не стоит. Но на нее до сих пор оборачиваются. В то время она стоила баснословных денег, почти 200 тысяч долларов и я все выгреб, что собрать. Такая блажь! Хотя машина то неудобная, тряская, жесткая, больше двух людей не сядет. Но тогда мне казалось, что куплю и мир будет спасен. И я мог себе позволить, у нас было больше ста гастролей, я входит в список Forbes. А теперь могу только показывать журналы, вспоминать былое. Но и Бог с ним, не жалко», — делится Авербух. Он и сейчас порой позволяет себе сесть за руль и погонять на любимой машине, чтобы ощущение, что «мир спасен» вернулось. Сегодня Авербух определил для себя рамки, сколько ему комфортно зарабатывать и не гонится за большими деньгами.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова «Для меня богатый человек зарабатывает примерно 3-4 миллиона рублей в месяц. Я считаю, что это уже достаточно, чтобы считаться обеспеченным. Я не говорю про людей, которые взлетели и имеют по 100 миллионов рублей в месяц. Но и 3-4 — уже жизнь удалась. Но люди, которые их имеют, наверняка так не считают. Этот закон работает так: ты берешь деньги и сразу идешь в другой магазин, сразу хочешь чуть-чуть другое и тебе сразу денег не хватает. Их всем не хватает, сколько бы не зарабатывал. Я ушел от этой гонки и живу спокойно», — заключил Илья Авербух.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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