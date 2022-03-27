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Эдгард Запашный послал скандального артиста

Эдгард Запашный послал скандального артиста
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о Максе Барских. Звезда цирка заявил, что украинский певец Макс Барских самый настоящий говнюк, которого ни в коем случае нельзя пускать в Россию.
Эдгард Запашный По словам Эдгарда Запашных, Россия не должна ни под каким предлогом пускать в страну таких артистов, которые наговорили много гадостей. Даже если Макс Барских начнет просить прощения, сообщает 5-tv.ru. «Пускай поет в польских и литовских барах на русском языке, потому что ни на каком другом языке он никому не нужен!», сказал Эдгард Запашный Напомним, что директор Макса Барских Кирилл Фельдман не так давно заявил, что его подопечный готов спеть для русских «за большие деньги». При этом он заметил, что Барских должен понимать перед кем ему придется открывать рот.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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