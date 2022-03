Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля + релизы в Game Pass





Следующая неделя игровых релизов, с 28 марта по 1 апреля, не порадует крупными AAA-новинками, но несколько интересных проектов имеется. Сразу два из них получат подписчики Game Pass на приставках Xbox.

Игра Crusader Kings 3, которая вышла еще в 2020 году на PC и получила отличные оценки от критиков и игроков, наконец-то 29 марта доберется до приставок Xbox Series X | S. Разработчики отмечают, что они смогли не только адаптировать управление в игре под геймпад, но и сделали сам проект более дружелюбным к новичкам.

Кроме того, на следующей неделе состоится релиз Weird West — ожидаемой приключенческой игры, которая должна была выйти еще в начале 2022 года, но ее релиз отложили на несколько месяцев. Над проектом работает студия WolfEye, которая образована выходцами из Arkane Studios.

На данный момент список релизов на Xbox с 28 марта по 1 апреля выглядит следующим образом:

Game Pass

Lost Judgment: The Kaito Files (28 марта)Ikai (29 марта)Crusader Kings 3 (29 марта) (Xbox Series X | S)Vengeful Heart (29 марта)Agent Intercept (30 марта)Catie in MeowMeowLand (30 марта)Whisper Trip (30 марта)Glam’s Incredible Run: Escape From Dukha (31 марта)Princess Farmer (31 марта)Real Heroes: Firefighter HD (31 марта)Weird West (31 марта)Flat Kingdom Paper’s Cut Edition (1 апреля)MLB The Show 22 Deluxe / MVP Edition (1 апреля)Super Cyborg (1 апреля)

