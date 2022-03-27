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Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля + релизы в Game Pass

Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля + релизы в Game Pass


Следующая неделя игровых релизов, с 28 марта по 1 апреля, не порадует крупными AAA-новинками, но несколько интересных проектов имеется. Сразу два из них получат подписчики Game Pass на приставках Xbox.

Игра Crusader Kings 3, которая вышла еще в 2020 году на PC и получила отличные оценки от критиков и игроков, наконец-то 29 марта доберется до приставок Xbox Series X | S. Разработчики отмечают, что они смогли не только адаптировать управление в игре под геймпад, но и сделали сам проект более дружелюбным к новичкам.

Кроме того, на следующей неделе состоится релиз Weird West — ожидаемой приключенческой игры, которая должна была выйти еще в начале 2022 года, но ее релиз отложили на несколько месяцев. Над проектом работает студия WolfEye, которая образована выходцами из Arkane Studios.

На данный момент список релизов на Xbox с 28 марта по 1 апреля выглядит следующим образом:



Lost Judgment: The Kaito Files (28 марта)



Ikai (29 марта)



Crusader Kings 3 (29 марта) (Xbox Series X | S)



Vengeful Heart (29 марта)



Agent Intercept (30 марта)



Catie in MeowMeowLand (30 марта)



Whisper Trip (30 марта)



Glam’s Incredible Run: Escape From Dukha (31 марта)



Princess Farmer (31 марта)



Real Heroes: Firefighter HD (31 марта)



Weird West (31 марта)



Flat Kingdom Paper’s Cut Edition (1 апреля)



MLB The Show 22 Deluxe / MVP Edition (1 апреля)



Super Cyborg (1 апреля)

Game Pass

В Game Pass заявлено, что на следующей неделе появятся 2 игры:



Crusader Kings 3 (29 марта) (Xbox Series X | S)



Weird West (31 марта)
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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