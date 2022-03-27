Ксения Собчак посмеялась над требованиями Меладзе

Ведущая Ксения Собчак поделилась своим райдером. В Сети обсуждают бытовые требования Валерия Меладзе к организаторам концертов. Своим мнением относительно запросов певца поделилась и Ксения Собчак. Валерий Меладзе, отправляясь на гастроли, предпочитает передвигаться только на Mercedes не старше трех лет и запрашивает суточные в евро — они не включены в основной гонорар. В списке требований артиста также есть и 12-летний виски.Валерий Меладзе «Выступление Валерия будет стоить 70 тысяч евро (почти 7,5 миллионов рублей по текущему курсу, — прим. ред.), плюс расходы на пребывание, проживание. Мы дадим вам заграничный счет, вы оплатите», — рассказал его директор Сергей Луппов. Многих удивили некоторые пункты райдера исполнителя хита «Салют, Вера!» — особенно по части напитков и закусок. Кто-то, наоборот, посчитал их достаточно стандартными. Тем не менее, Ксения Собчак отметила: «В моем райдере никогда не было алкоголя. А вот куриные котлетки и гречка с луком и грибами были, есть и будут».