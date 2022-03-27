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Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего

Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Певица Лариса Долина запечатлела Владимира Преснякова–старшего, его семью и гостей на дне рождения артиста. Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она знакома с большей частью представителей отечественного шоу-бизнеса. В свои 66 лет артистка продолжает не только давать концерты, играть в театре, преподавать в вузе, но и записывать хиты с молодыми исполнителями. Также певица следит за своей внешностью и смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Теперь в ее гардеробе много женственных нарядов, в том числе мини-платья. 26 марта Долина отправилась на банкет, который устроил Владимир Пресняков-старший в честь дня рождения. Там собралась вся семья именинника от сына до внуков. Невестка Наталья Подольская отметилась в платье. А Никита Пресняков развлекал брата. Он пришел со своей женой Аленой Красновой. За дружной компанией Лариса Александровна с любопытством наблюдала. Она одарила комплиментом именинника. «Вот Владимир Петрович Пресняков сегодня справляет свой 76-й день рождения. Посмотрите, какой огурчик! Молодой! Красивый! Посмотрите, ни одной морщинки! А вот Вовка и рядом Никитка и Темка!» — сказала артистка. «Неудобно говорить про место, где у меня нет ни одной морщины!» — пошутил именинник.
«Замечательный вечер! Люблю тебя», — заверила певица. «Петрович, мой драгоценный и родной, с днём твоего рождения! Счастлива дружить с тобой столько лет, счастлива, что имею возможность поздравить тебя! Необыкновенно талантливый, тонкий, харизматичный, играющий одинаково прекрасно во всех стилях, ты вдохновляешь и учишь! Спасибо тебе за всё, что ты сделал и ещё делаешь в музыке, отдельное спасибо за Вовку, пусть творческое вдохновение никогда тебя не покидает, здоровья и бодрости духа, счастья вселенского и поддержки самых дорогих сердцу- твоей чудесной семьи! Люблю безмерно!🍾🥂💋💋💋♥️♥️♥️», написала Долина в Telegram. Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская, а также отметили, что у именинника очень дружная семья. «Какие классные», «Просто роскошно», «Счастливый именинник с внуками и близкими», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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