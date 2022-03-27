Литературу хотят сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями

00:57 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 1193643-7

Правительство предлагает расширить случаи свободного использования литературных произведений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Ранее Россия присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию — к опубликованным произведениям.

Договор разрешает без согласия автора и выплаты ему вознаграждения переводить произведения в формат, доступный для лиц с ограниченными возможностями, распространять их, в том числе через интернет, и осуществлять трансграничный обмен произведениями.

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Законопроект Правительства направлен на приведение норм российского законодательства в соответствие с договором.

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