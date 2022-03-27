Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Литературу хотят сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями

Литературу хотят сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями

Литературу хотят сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями

00:57  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 1193643-7



Правительство предлагает расширить случаи свободного использования литературных произведений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Ранее Россия присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию — к опубликованным произведениям.

Договор разрешает без согласия автора и выплаты ему вознаграждения переводить произведения в формат, доступный для лиц с ограниченными возможностями, распространять их, в том числе через интернет, и осуществлять трансграничный обмен произведениями.

В Госдуму внесли инициативы о штрафах за высадку инвалидов из транспорта


Законопроект Правительства направлен на приведение норм российского законодательства в соответствие с договором. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#литература #инвалиды


270
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за месяц
Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за
Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Ксения Собчак посмеялась над требованиями Меладзе
Ксения Собчак посмеялась над требованиями Меладзе
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и прочее
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали
Основные возможности использования eSIM
Основные возможности использования eSIM
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически не хотят фотографироваться!
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют

Топ на сегодня

Валерий Меладзе в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками
Валерий Меладзе в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками
Илья Авербух рассказал о сексе после ссор
Илья Авербух рассказал о сексе после ссор
Илья Авербух высказался о своих романах
Илья Авербух высказался о своих романах
Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Microsoft не собирается препятствовать профсоюзу Raven
Microsoft не собирается препятствовать профсоюзу Raven

Еще по теме

Инвалиды по зрению получат больший доступ к книгам и журналам
Работодателей станут подвергать наказанию за отказ в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями
В РФ водителям при транспортировке людей с ограниченными возможностями могут разрешить пользоваться соответствующими парковками
Для слепых расширили доступ к специальным книгам и журналам