Литературу хотят сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями
00:57 Автор: Екатерина Кутузова
Законопроект: № 1193643-7
Правительство предлагает расширить случаи свободного использования литературных произведений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
Ранее Россия присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию — к опубликованным произведениям.
Договор разрешает без согласия автора и выплаты ему вознаграждения переводить произведения в формат, доступный для лиц с ограниченными возможностями, распространять их, в том числе через интернет, и осуществлять трансграничный обмен произведениями.
В Госдуму внесли инициативы о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Законопроект Правительства направлен на приведение норм российского законодательства в соответствие с договором.
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