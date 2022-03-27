Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной

Тема: Военная операция на Украине

19:30 Автор: Жанна Звягина

Помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил, что переговоры с делегацией Украины в очном формате продолжатся 29-30 марта.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — говорится в сообщении.

В пятницу Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил, что Москва и Киев сближают позиции по второстепенным моментам, однако по главным политическим вопросам топчутся на месте. По его словам, главы делегаций участвуют в обсуждении два-три раза в неделю, остальное время стороны представляют экспертные группы.

Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-форматах. 16 марта Мединский рассказал, что Киев на переговорах с Россией предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но имеющего собственную армию и военно-морские силы.

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23 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело, упрекнув украинскую сторону в том, что та постоянно меняет свою позицию.

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