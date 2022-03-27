Microsoft представила геймпад Xbox в стиле Crusader Kings III





На следующей неделе состоится релиз Crusader Kings III на приставках Xbox Series X | S. Глобальная стратегия, которая вышла в 2020 году на PC и была высоко оценена игроками и критиками, станет доступна игрокам с консолями, и разработчики отмечают, что они потратили немало времени на адаптацию управления под геймпады.

Microsoft представила специальный геймпад к релизу Crusader Kings III для Xbox Series X | S. Контроллер нельзя будет приобрести в свободной продаже — его предлагают заказать через Xbox Design Lab. Игрокам в лаборатории дизайна аксессуаров предлагается классический красно-белый вариант контроллера в стиле игры, который можно видеть ниже, но каждый покупатель может доработать этот дизайн под себя. По функциональности — это стандартный контроллер.

Напомним, что релиз Crusader Kings III состоится 29 марта на Xbox Series X | S, игра сразу будет добавлена в Game Pass.