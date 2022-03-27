Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе

Актриса Евгения Добровольская разошлась со своим мужем. Две недели назад суд официально расторг брак актрисы с оператором Дмитрием Мананниковым — пара прожила вместе 15 лет. Мужчина при этом уверяет, что у них в семье все хорошо. Бывший муж актрисы Евгении Добровольской Дмитрий Мананников утверждает, что у него в паспорте не стоит штамп о разводе, мол, в суде он не присутствовал. Экс-супруг артистки уверяет, что между ним и Евгенией Владимировной все хорошо, просто они решили немного пожить отдельно друг от друга, как это случается во многих семьях. «Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка. Иногда людям нужно отдохнуть друг от друга», — заявил Мананников в программе «Ты не поверишь» на НТВ. Сейчас мужчина переехал к родителям, а актриса осталась жить в своей квартире в Москве с 13-летней дочерью Анастасией, которую родила от Дмитрия.Евгения Добровольская 57-летняя актриса более категорична. «Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник», — заявила Добровольская. К тому же, она не понимает женщин, которые держатся за своих мужей и говорят, что не справятся без них. Но открыто свой развод актриса пока также не комментирует и не называет его причин. Напомним, Евгения Добровольская прожила в браке с оператором Дмитрием Мананниковым больше 15-ти лет. Мужчина младше актрисы на 13 лет. Для звезды театра и кино это уже третий брак и — самый долгий. Еще полгода назад она утверждала, что не собирается разводиться с мужем, и что вся информация об этом — лишь слухи. Мол, недомолвок нет, все прекрасно. Но спустя полгода ситуация, похоже, кардинально изменилась.