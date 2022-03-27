Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе

Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Актриса Евгения Добровольская разошлась со своим мужем. Две недели назад суд официально расторг брак актрисы с оператором Дмитрием Мананниковым — пара прожила вместе 15 лет. Мужчина при этом уверяет, что у них в семье все хорошо. Бывший муж актрисы Евгении Добровольской Дмитрий Мананников утверждает, что у него в паспорте не стоит штамп о разводе, мол, в суде он не присутствовал. Экс-супруг артистки уверяет, что между ним и Евгенией Владимировной все хорошо, просто они решили немного пожить отдельно друг от друга, как это случается во многих семьях. «Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка. Иногда людям нужно отдохнуть друг от друга», — заявил Мананников в программе «Ты не поверишь» на НТВ. Сейчас мужчина переехал к родителям, а актриса осталась жить в своей квартире в Москве с 13-летней дочерью Анастасией, которую родила от Дмитрия.
Евгения Добровольская 57-летняя актриса более категорична. «Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник», — заявила Добровольская. К тому же, она не понимает женщин, которые держатся за своих мужей и говорят, что не справятся без них. Но открыто свой развод актриса пока также не комментирует и не называет его причин. Напомним, Евгения Добровольская прожила в браке с оператором Дмитрием Мананниковым больше 15-ти лет. Мужчина младше актрисы на 13 лет. Для звезды театра и кино это уже третий брак и — самый долгий. Еще полгода назад она утверждала, что не собирается разводиться с мужем, и что вся информация об этом — лишь слухи. Мол, недомолвок нет, все прекрасно. Но спустя полгода ситуация, похоже, кардинально изменилась.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за месяц
Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за
Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Ксения Собчак посмеялась над требованиями Меладзе
Ксения Собчак посмеялась над требованиями Меладзе
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и прочее
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали
Основные возможности использования eSIM
Основные возможности использования eSIM
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически не хотят фотографироваться!
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют

Топ на сегодня

Валерий Меладзе в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками
Валерий Меладзе в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками
Илья Авербух рассказал о сексе после ссор
Илья Авербух рассказал о сексе после ссор
Илья Авербух высказался о своих романах
Илья Авербух высказался о своих романах
Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Microsoft не собирается препятствовать профсоюзу Raven
Microsoft не собирается препятствовать профсоюзу Raven

Еще по теме

Евгения Добровольская после шестнадцати лет семейной жизни разводится с мужем
Евгения Добровольская стала свободной женщиной
Евгения Добровольская: «Миша мог в меня табуреткой кинуть»
Вареная картошка, соленые огурцы, газета вместо скатерти: все о свадьбе Евгении Добровольской и Михаила Ефремова