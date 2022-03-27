На месте авиакатастрофы в Китае нашли второй черный ящик

11:15 Автор: Жанна Звягина

На месте катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 на юге КНР найден второй черный ящик, сообщили в воскресенье китайские телеканалы.

В среду на месте крушения самолета нашли один черный ящик, который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.

Накануне сообщалось, что все 123 пассажиров и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines признаны погибшими. По ДНК уже удалось идентифицировать 120 человек, находившихся на борту разбившегося лайнера.

В Китае подтвердили сведения об отсутствии выживших в авиакатастрофе

Авиакатастрофа произошла в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе 21 марта. В тот день рейс вылетел из аэропорта в Куньмине (провинция Юньнань) в 13:16 по местному времени (8:16 мск). Через час лайнер вошел в диспетчерскую зону Гуанчжоу, сохраняя крейсерскую высоту 8,9 км. В 14:20 диспетчер заметил, что высота самолета резко упала, и несколько раз попытался вызвать экипаж, но безуспешно. Спустя три минуты радиолокационный сигнал борта пропал.

По данным управления гражданской авиации Китая, до крушения Boeing 737 выполнил 8 986 рейсов, а общая продолжительность полетов достигла 18 239 часов. Возможные причины крушения лайнера пока не называются.

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