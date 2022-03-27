Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
Сегодня, 17:25
Ведущая Настя Ивлеева призналась, от чего отказалась, чтобы помолодеть. Бывшая возлюбленная рэпера Элджея заявила, что бросила пить. Знаменитость также старается не есть на ночь жирное и солнечное. Ивлеева уже увидела первые результаты правильного питания. Блогер отметила, что кожа ее лица заметно улучшилась после отказа от вредных привычек.
Настя Ивлеева «Вечерком без винца, конечно, прискорбно, но есть и плюсы: лицо натянулось, порозовело, поплотнело, помолодело и посвежело. Но какой в этом толк, если душа скучает…», – призналась Настя. Также Ивлеева стала встречать рассветы в манеже. Блондинка бегает и подтягивается. Напомним, ранее Настя Ивлеева призналась, что стала чувствовать себя лучше после развода. Знаменитость долго горевала после расставания с экс-возлюбленным Элджеем. Но в последнее время разбитое сердце Ивлеевой стало прежним.
По материалам: z-aya