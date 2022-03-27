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Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость

Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
Ведущая Настя Ивлеева призналась, от чего отказалась, чтобы помолодеть. Бывшая возлюбленная рэпера Элджея заявила, что бросила пить. Знаменитость также старается не есть на ночь жирное и солнечное. Ивлеева уже увидела первые результаты правильного питания. Блогер отметила, что кожа ее лица заметно улучшилась после отказа от вредных привычек.  
Настя Ивлеева «Вечерком без винца, конечно, прискорбно, но есть и плюсы: лицо натянулось, порозовело, поплотнело, помолодело и посвежело. Но какой в этом толк, если душа скучает…», – призналась Настя. Также Ивлеева стала встречать рассветы в манеже. Блондинка бегает и подтягивается. Напомним, ранее Настя Ивлеева призналась, что стала чувствовать себя лучше после развода. Знаменитость долго горевала после расставания с экс-возлюбленным Элджеем. Но в последнее время разбитое сердце Ивлеевой стало прежним.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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