Наталья Подольская показала всех Пресняковых в честь дня рождения главы семьи

Певица Наталья Подольская поделилась уникальными семейными кадрами, на которых запечатлены четыре поколения мужчин в семье Пресняковых. Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она старается поддерживать домашний очаг. При этом артистка регулярно дает концерты и ездит на съемки. У нее подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Несмотря на свою занятость, она не всегда пользуется услугами няни. А недавно звездная семья отдохнула на горнолыжном курорте в Сочи.Наталья Подольская с мамой и детьми, Владимир Пресняков с родителями А вот 26 марта они отмечают праздник. Владимиру Преснякову-старшему исполнилось 76-лет. Подольская опубликовала кадры, на которых вся семья запечатлена вместе. Можно увидеть четыре поколения мужчин.Владимир Пресняков с отцом и сыновьями Певица нарядила сыновей в одном стиле. В гостях у них побывал старший сын ее мужа от Кристины Орбакайте Никита Пресняков. На одном из архивным фото он играет с братом. Ранее музыкант признавался, что обожает Артемия.Владимир Пресняков с отцом и сыновьями «Сегодня день рождения у одного из лучших людей, которого я знаю. У нашего Петровича 💜 очень любящий отец и дедушка и свекр !!! Давайте поздравим его от души 💜», - написала Наталья. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие восхитились тем, как выглядит именинник и его внуки. «Приятно смотреть на вашу семью!», «Какие все классные, яркие, красивые», «В окружены принцами и рыцарями», «Никитка всегда с вами», «Красивые! Дружная семья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.Владимир и Елена Пресняковы «С Днем Рождения дорогого любимого Петровича! 💞🌷🌷🌷 Пусть всегда радуют родные люди и друзья! Спасибо за вечную Музыку, Мудрость, Улыбки, Юмор, Доброту, бесконечную Человечность и конечно за Пример по жизни 🎼🎶💞🌿☀️☀️ Всегда с Уважением и Благодарностью!!!!! Поздравляем всю вашу семью ♥️🌍», - написала одна из поклонниц и даже сопроводила поздравление снимком именинника с женой.