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Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги

Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о предательстве.   Артистка давно привыкла к критике в свой адрес со стороны хейтеров. Однако оскорбления, полетевшие от бывших друзей, стали для звезды абсолютной неожиданностью. В 2021 году Ольга Бузова масштабно отметила свой 35-летний юбилей. Тогда на празднике присутствовали многие звезды и коллеги телеведущей. Были там и ее товарищи по «ДОМу-2», включая Андрея Черкасова с женой. Приглашенные произносили тосты в честь артистки, заваливая ее комплиментами. Каково же было удивление Бузовой, когда многие бывшие коллеги отвернулись от нее. Произошло это после того, как звезда ушла с телепроекта «ДОМ-2». «На свой день рождения в этом году я пригласила очень узкий круг. В прошлом году людей было гораздо больше, и некоторые в любви признавались в микрофон, ели черную икру, а сейчас об меня ноги вытирают и оскорбляют. Главное же не количество, а все-таки качество», — подчеркнула Ольга.
Ольга Бузова Последние пару лет были сложными для артистки, ведь она неоднократно сталкивалась с предательствами. Однако все эти испытания помогли звезде лучше понять себя. Теперь она находится в полном внутреннем балансе. «Мне хочется послать такой месседж многим девушкам: если вам плохо наедине с самой собой, то как другим людям будет с вами хорошо? Мы зачастую настолько забиты, унижены, и нам нужно, чтобы нас кто-то спас, чтобы нас долюбили. Нет, ребят, так это не работает. Никто не должен тебя спасать, никто ничего тебе не должен, по большому счету. Нужно в первую очередь самой полюбить и принять себя», — уверена звезда. При этом Ольга не потеряла веру в любовь и человечество. Телеведущая продолжает заниматься творчеством, мечтая сделать жизнь людей в сложное время чуточку светлее. В интервью для «7 дней» Бузова призналась, что не против в будущем выйти замуж, но после всех выпавших на ее долю испытаний звезда намерена куда более тщательное выбирать партнера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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