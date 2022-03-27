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Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для каждого из нас

Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для каждого из нас

27 марта Меркурий совершит очень важный переход из Знака Рыб в Знак Овна. Это не самое лучшее положение планеты, но в этом Знаке ей находиться приятнее, поэтому нас ждут благоприятные изменения в жизни.


Позитивные перемены могут произойти и 27 марта, и в последующие две недели, пока Меркурий будет находиться в Овне. Энергетика планеты станет более созидательной на весь периоды пребывания в этом Знаке — вплоть до 11 апреля. Настало время узнать, что нас ждет в этот период.

Это будет очень продуктивное время

Люди станут куда более замотивированными, более оптимистичными и в целом готовыми к любым переменам в жизни. Более того, многие не станут ждать, пока выпадут нужные карты. Большинству людей захочется действовать прямо здесь и сейчас. Это будет полезным для тех, кто хочет начать новую жизнь. Пришло время что-то менять.

Новые начинания отметятся успехом

Люди будут лишены страха перед неизвестным, поэтому многим удастся начать новые дела и с первых же нот войти в унисон с успехом. Это прекрасное время для поисков новой работы, открытия нового бизнеса, заведения новых знакомств. Важно проанализировать свои цели и убедиться, что решения принимаете вы, а не кто-то за вас.


Можно будет совершать покупки

Не исключено, что в период с 27 марта по 11 апреля многим из нас удастся совершить важные и дорогостоящие покупки. Астрологи считают, что будет гораздо проще находить хорошие предложения и скидки. Товары, купленные в этот период, скорее всего, будут служить долго.

Получится то, что не получалось прежде

Вам удастся свернуть горы там, где еще вчера вы бы смирились с поражением и сделали шаг назад. Например, если вы начинали изучать иностранный язык, но постоянно бросали это, на в этот период времени у вас наконец-таки получится преуспеть в этом направлении. То же самое с новой работой. Если вы не могли найти что-то стоящее, то с 27 марта по 11 апреля стоит попробовать возобновить активные поиски. Вероятнее всего, вы найдете то, что вам суждено было найти. Это будет приятная работа.

Враги станут друзьями

Меркурий в Овне перевернет всю игру. Как говорили в одном фильме, те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп и на тех, кто нам завидует. Так вот, именно завистники станут нашими друзьями. Они поймут, что мы им не враги, а такие же люди со своими целями, своей мотивацией.


Постарайтесь также сменить гнев на милость в отношении близких людей, родственников, друзей. Простите их за ошибки, которыми они разочаровали вас или ввергли в уныние в прошлом. Отпускайте обиды как можно скорее. Меркурий поможет очистить сознание от подобного мусора.

Получится победить пессимизм

Потворство пессимизму приводит к снижению производительности и потере удачи. Меркурий же вернет все на круги своя. Те вещи, которые казались опасными, неприятными и негативными, окажутся не такими уж и плохими. Это будет время прагматичности, объективности и обретения успеха в борьбе против депрессивных мыслей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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