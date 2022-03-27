Самые главные уязвимые точки Козерогов

Вадим Карасев

Слабости есть у каждого из нас — даже у тех, кто отличается сильным характером. Астрологи рассказали, о каких слабостях стоит беспокоиться больше всего Козерогам — представителям одного из самых сильных Знаков Зодиака.

Будучи кардинальным Знаком Зодиака, Козерог может быстро адаптироваться к трудностям, что означает высокую обучаемость, выносливость и продуктивность. Эти люди умеют бороться со своими слабостями, так что им по полечу быстро стать идеальной версией самих себя.

Слишком высокое мнение о себе

Козероги действительно очень способны, умные и сильные ментально люди, причем они это прекрасно осознают. Это порой делает их крайне честолюбивыми. Им очень сложно справляться с желанием ставить себя выше остальных. До определенного момента высокая самооценка работает на них, но потом все резко меняется на противоположный эффект. Люди начинают сторониться Козерогов, что приводит к появлению размолвок и ссор, недоверию и другим проблемам.

Вспыльчивость

Эта слабая сторона усиливает предыдущую. Когда Козероги с кем-то не могут договориться, им нужно держать себя в руках, потому что они очень легко могут выйти из себя. Для этого достаточно лишь одного неосторожно брошенного слова, взгляда, неверной интонации и так далее. Вспыльчивость Козерогов часто приводит их к разбитому корыту и отсутствию друзей. Это их главная слабая сторона в характере.

Обостренное чувство долга

Эти люди всегда выполняют то, что обещали. Они занимаются своими обязанностями и всегда стараются делать то, что должны по статусу, положению или правилам. На этом нередко играют манипуляторы, что дико усложняет жизнь героям нашей статьи. Козероги не могут противиться чувству долга, поэтому часто с головой уходят в дела и работу, забывая про отдых, любовь и развлечения. Это заставляет их перегорать.

Козероги — типичные трудоголики, которые не умеют отдыхать и даже в отпуске постоянно думают о работе. Это неумение переключаться сильно бьет по здоровью. С другой стороны, если получается работать эффективно, Козероги становятся счастливее.

Замкнутость и недоверие

Козероги не любят рассказывать людям о своих проблемах и ненавидят впускать кого попало в свою жизнь. С одной стороны, это хорошо, ведь так их враги не будут ставить им палки в колеса. С другой стороны, это плохо, поскольку Козерогам очень сложно выложить всё как есть, чтобы их успокоили, приободрили, поддержали в трудную минуту. Замкнутость Козерогов исходит от недоверия, которое появляется к них с рождения. Козероги не верят людям на слово и поэтому очень редко впускают кого-то в свое ближайшее окружение. Опять-таки, у этого есть плюсы в виде спокойствия, но зато это лишает Козерогов большого числа друзей.