Симферополь вернулся к снабжению из водохранилищ

17:35 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Симферополь вернулся к снабжению из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Однако, по его словам, полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется.

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В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен. В остальных городах и районах полуострова изменений в схеме подачи воды нет.

Ранее крымский гидрометцентр сообщил, что основные водохранилища, которые используются для снабжения водой столицы республики, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Благодаря интенсивным осадкам водохранилища к началу марта накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Три водозабора на северо-западе Крыма — Нежинский, Новогогригорьевский и Просторненский — были запущены в работу в 2014 году; ежесуточно они дают 210 тысяч кубометров воды.

Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала российской спецоперации на Украине. Протяженность его главного искусственного русла составляет 400 км.

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24 февраля глава Крыма Сергей Аксенов поручил госкомитету по водному хозяйству и мелиорации готовить Северо-Крымский канал к работе. На следующий день он осмотрел состояние русла канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу, которая была сооружена в Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды на полуостров, и заявил, что подача воды должна начаться при готовности насосных станций и сооружений.

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