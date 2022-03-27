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Слух: детали про аналог Game Pass от Sony — 4 уровня подписки, цены

Слух: детали про аналог Game Pass от Sony — 4 уровня подписки, цены


Ранее на этой неделе портал Bloomberg сообщал, что аналог Game Pass от Sony могут представить уже на днях. Предполагается, что эта подписка будет объединять в себе преимущества Playstation Plus и Playstation Now. В сети появилось изображение, на котором, как утверждается, отображены 4 уровня подписки на новый сервис Sony. Отметим, что изображение было опубликовано на форуме 4chan, из-за чего к нему стоит относиться особенно настороженного.

Согласно появившемуся изображению, у сервиса, который позиционируется как аналог Game Pass, будет 4 уровня подписки:



Бронзовый. Доступ к мультиплееру и бесплатным демоверсиям — $9,99 за три месяца.



Серебряный. Доступ к мультиплееру, бесплатные демоверсии и стриминг — $29,99 за три месяца.



Золотой. Доступ к мультиплееру, бесплатные демоверсии, стриминг, плюс ежемесячные бесплатные игры и скидки — $39,99 за три месяца;



Платиновый. Доступ к мультиплееру, бесплатные демоверсии, стриминг, ежемесячные бесплатные игры и скидки, плюс эксклюзивные предложения в PS Store, а также стриминг избранных игр для PS3, PS4 и PS5 — $59,99 за три месяца.

Сама новая подписка, судя по изображению, будет называться Playstation Plus Neo.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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