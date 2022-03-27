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Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая

Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая


Trek to Yomi — любопытная игра про самураев в стиле старых фильмов, которая обещает рассказать интересную историю в мире, населенном обычными людьми и фантастическими существами. Несколько месяцев назад разработчики проекта анонсировали, что сразу после релиза он будет доступен в подписке Game Pass. В качестве релизного окна Trek to Yomi создатели проекта заявляют весну 2022 года.

В базе данных Playstation аккаунт Twitter PlaystationSize обнаружил дату релиза Trek to Yomi. Указано, что проект должен выйти 2 мая, официально пока об этом разработчики не сообщали.


Напомним, что доступна игра Trek to Yomi будет на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.


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По материалам: newxboxone

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