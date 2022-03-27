Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass

Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass


Компания Capcom уже сотрудничала с Microsoft в плане добавления игр серии Resident Evil в подписку Game Pass. Появились слухи, что вскоре к подписке может присоединиться и игра Resident Evil Village — успешная новинка прошлого года от Capcom.

Польский портал xgp, который отслеживает изменения в Microsoft Store, обратил внимание, что игра Resident Evil Village была отмечена в качестве проекта, который доступен в Game Pass. При этом, они указывают, что отображение данного статуса для игры было в течение ограниченного времени. В российском Microsoft Store игра на данный момент не значится в качестве проекта, который доступен в Game Pass.


Является информация о добавлении Resident Evil Village в Game Pass ошибкой, багом или фейком со стороны издания — неизвестно. Отметим, что ранее они замечали подобное явление со статусом Game Pass в Microsoft Store для трилогии Mass Effect, и через несколько месяцев игра была добавлена в подписку.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass
Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam, несмотря на релиз Ghostwire: Tokyo
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam, несмотря на релиз
Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа
Анастасия Макеева объявила войну бывшей жене мужа
Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество
17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля + релизы в Game Pass
Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 28 марта — 1 апреля +
Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая
Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая
Слух: детали про аналог Game Pass от Sony — 4 уровня подписки, цены
Слух: детали про аналог Game Pass от Sony — 4 уровня подписки, цены
Microsoft представила геймпад Xbox в стиле Crusader Kings III
Microsoft представила геймпад Xbox в стиле Crusader Kings III
Все тактические знаки российской армии вторжения
Все тактические знаки российской армии вторжения

Топ на сегодня

Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически не хотят фотографироваться!
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически
Основные возможности использования eSIM
Основные возможности использования eSIM
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и прочее
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и

Еще по теме

Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
Слух: Lost in Random могут добавить в подписку Game Pass
Эти 2 новинки уже доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза