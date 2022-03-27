Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass





Компания Capcom уже сотрудничала с Microsoft в плане добавления игр серии Resident Evil в подписку Game Pass. Появились слухи, что вскоре к подписке может присоединиться и игра Resident Evil Village — успешная новинка прошлого года от Capcom.

Польский портал xgp, который отслеживает изменения в Microsoft Store, обратил внимание, что игра Resident Evil Village была отмечена в качестве проекта, который доступен в Game Pass. При этом, они указывают, что отображение данного статуса для игры было в течение ограниченного времени. В российском Microsoft Store игра на данный момент не значится в качестве проекта, который доступен в Game Pass.





Является информация о добавлении Resident Evil Village в Game Pass ошибкой, багом или фейком со стороны издания — неизвестно. Отметим, что ранее они замечали подобное явление со статусом Game Pass в Microsoft Store для трилогии Mass Effect, и через несколько месяцев игра была добавлена в подписку.