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Сопровождение бизнеса и другие юридические услуги от профессионалов своего дела

Компания «Антанта» занимается оказанием юридических услуг населению Москвы и области. А еще отправляет своих сотрудников для ведения дел в арбитражных судах других городов России. Проводится экспертиза выбранной защиты, после чего клиенту даются рекомендации относительно ведения дела. Оплата берется за результат, а не за проведение арбитражного спора.

Что получают клиенты

Юридическая компания «Антанта» рада предложить вниманию клиентов свои услуги, к числу которых относится профессиональное юридическое сопровождение бизнеса или частной организации. А еще здесь предоставляется целый комплекс дополнительных услуг:

    • взыскание задолженностей;
    • сопровождение процедур банкротства;
    • строительные и налоговые споры;
    • составление договоров любой сложности (о трудовых отношениях, о передаче имущества в пользование, дарения, кредитного характера и т. д.).

Часто юридическое сопровождение бизнеса не обходится без такой услуги, как представительство в суде: высшего или областного уровня, районного масштаба. Опытные специалисты имеют опыт работы в таких направлениях, как представительство в суде конституционном, арбитражном, уголовном. Качественное составление договоров, юридическое сопровождение организации требуют от юристов высокой квалификации и опыта.

Взаимовыгодное сотрудничество

Юридическое сопровождение фирмы – задача не из легких, но профессионалы с ней справляются на отлично, ведь эта работа служит одним из приоритетных направлений юридической компании «Антанта». Если клиента интересует рассмотрение проблем, возникающих при регистрации акционеров в реестре, то это дело требует ответственного подхода к составлению документов. Ведь реестр акционеров – это данные об участниках, о государственной регистрации, информация по уставному капиталу, сведения о выплате дивидендов, юридический адрес общества и прочее.

Если требуется юридическое сопровождение организации, но клиент не знает, каким образом осуществляется составление договоров или что представляет собой реестр акционеров, то юристы компании «Антанта» ответят на любые вопросы. А еще сотрудники фирмы осуществят высокопрофессиональное юридическое сопровождение бизнеса, выиграют строительные или налоговые споры. Они помогут взыскать задолженности и сделают все необходимое, чтобы клиент остался доволен.

# Общество

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