Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса

Певица Татьяна Буланова рассказала, каким образом поддерживает молодость и красоту. Отметившая 6 марта свое 53-летие Татьяна Буланова может похвастаться четким овалом лица и отсутствием морщин. Как она сама уверяет, все это благодаря хорошей генетике, за что она благодарна родителям, и умеренному питанию. На стол пластического хирурга она не ложилась и себя не перекраивала. Правда был у нее опыт уколов красоты, о чем до сих пор вспоминает с содроганием. «Уколы красоты делала. Но были неудачные последствия. Однажды мне вкололи ботокс, и я не могла говорить», — призналась артистка.Татьяна Буланова Сейчас она придерживается более щадящих способов, которые стали прекрасной альтернативой хирургическому вмешательству. «Я прохожу курс лазерного 5-D омоложения. От эффекта я в восторге», — рассказала певица kp.ru. За час безболезненной процедуры разглаживаются морщины, убираются носогубные складки, устраняются провисания кожи в районе овала и вообще лицо становится молодым и упругим. За все это удовольствие приходится платить от 30 тысяч рублей и повторять регулярно. Кому-то через несколько месяцев, а некоторым результата хватает на год.