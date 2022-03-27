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В России за сутки выявили 23 280 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 23 280 новых случаев коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:05  Автор: Жанна Звягина



В России за сутки выявлено 23 280 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в воскресенье оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В больницу доставлено 2 203 зараженных, что на 48,5% ниже уровня 26 марта. Снижение госпитализаций произошло в 79 регионах страны, увеличение количества госпитализаций отмечается в шести субъектах.

Выздоровели после болезни 47 540 человек, что на 22% меньше по сравнению с предыдущим днем. Скончались за прошедшие 24 часа 338 больных ковидом.

Есть ли жизнь без маски


В середине марта оперштаб зафиксировал резкое снижение случаев COVID-19. 14 марта сообщалось, что показатель заболеваемости за неделю снизился более чем на 40%. Однако в мире получил распространение новый вариант коронавируса «стелс-омикрон», рекордные цифры заболеваемости которым в последнее время фиксируют в Германии. «Парламентская газета» выяснила, грозит ли России новая волна пандемии.



#коронавирус


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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