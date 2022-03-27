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Валерия рассказала, почему отменили концерт в Дубае

Валерия рассказала, почему отменили концерт в Дубае
Певица Валерия призналась, что из-за пандемии у нее долго не было концертов. А сейчас еще возникла напряженная обстановка в мире. Учитывая нынешнюю ситуацию, артисты отменяют гастрольные туры. Валерия сообщила, что у нее сорвалось выступление за границей. Оно должно было состояться в Дубае, в рамках Дрезденского оперного бала. «Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были выступать Светлана Захарова, Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это. Руководитель фестиваля Ханс-Йоахим Фрай в 2009 году в Дрездене вручил нашему президенту Саксонский орден благодарности «за заслуги в развитии культурного сотрудничества» между Россией и Германией. Но недавно Фраю был поставлен ультиматум — либо он забирает орден у Путина, либо его лишат возможности проводить Дрезденский бал. Орден забрать он не захотел», — поделилась 53-летняя звезда.
Певица Валерия Отмена поездки в ОАЭ никак не расстроила артистку — возникли другие предложения. Недавно Валерия выступала в Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев. Звезду принимали там очень тепло. Сейчас же супруга Иосифа Пригожина готовится к сольнику в Москве в честь дня рождения. Говоря о закрытии границ, народная артистка призналась, что не переживает по этому поводу. Знаменитость даже видит в этом некоторые плюсы. «Мы за эти годы так хорошо изучили Европу, объездив каждый уголок (не все страны, но большую их часть), что если и возникает желание куда-то поехать, то точно не в Европу. У нас такая большая красивая планета, столько в ней неизведанного. Поэтому будем открывать для себя что-то другое. Кстати, мы, артисты очень хорошо знаем и свою страну. Мало кто ее так знает. Мне удалось проехать не только большие города — на машинах, поездах, вижу все своими глазами. Поэтому я хорошо знаю, каких размеров и какой красоты наша страна. Может, и другие люди, наконец, откроют ее для себя. Может, эта ситуация даст импульс для внутреннего туризма», — цитирует Валерию AIF.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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