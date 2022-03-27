Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако

Телеведущая Виктория Боня поделилась кадрами с праздника, который организовала дочери Анджелине на ее первый юбилей. Виктория Боня давно уже стала медийной личностью. После участия в шоу «Дом-2» она смогла стать телеведущей. Потом светская львица предпочла развиваться как бизнесвумен и бьюти-блогер. Она уже много лет живет в Монако, где растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. С бывшим возлюбленным звезда поддерживает дружеские отношения. А недавно они увиделись, отметив 10-летие наследницы в ресторане. На несколько дней Боня приехала в Москву. А в это время ее дочка веселилась на пижамной вечеринке в Монако. Изначально планировался большой праздник в честь круглой даты, но его пришлось отменить, так как Анджелина болела.Анджелина Смерфит Но теперь она облачилась в кигуруми и повеселилась с подругами. Дом был украшен шариками, там также поставили зеркала и столики для макияжа, а в палатке на подушках они могли сидеть и болтать.Анжелина веселится на вечеринке с подругами «Тем временем у Анджелины пижама party в Монако в честь ее десятилетия», — написала звезда. Поклонники поразились тому, как выросла Анджелина. Многие также отметили, что она очень скромная. «Какая красотка», «Время так быстро бежит», «Прелесть какая», «Я любуюсь этой бусинкой», «Ну она вся в вас», «Классная идея для праздника», «Хорошенькая! И все такое милое, девчачье! Отличный праздник», — прокомментировали кадры пользователи Сети.