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Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты

Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Певец Владимир Кузьмин сообщил о проблемах со здоровьем. Музыканту пришлось отказаться от запланированных выступлений из-за проблем со здоровьем. Кузьмин рассказал о госпитализации и о том, как чувствует себя сейчас. 66-летний артист поделился грустными новостями: он вынужден отменить долгожданную встречу с поклонниками на гастролях. Кузьмин объяснил, что это связано с возникшими у него проблемами со здоровьем. Оказалось, накануне певцу стало плохо и он был вынужден обратиться за помощью к медикам. «Добрый вечер, дорогие друзья. По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», — сообщил Владимир в блоге.
Владимир Кузьмин К счастью, утром артист чувствовал себя уже гораздо лучше, поэтому намеченный на 30 марта концерт оставил в силе. «Всем привет! Спасибо за поддержку. Чувствую себя хорошо. До встречи в Волгограде!» Подписчики звезды обрадовались новости и поддержали музыканта: «Владимир, мы с вами!»; «Слава Богу!»; «Берегите себя». Большинство артистов отменяют выступления только в крайнем случае, считая, что для этого нужна особая причина. Недавно впервые в своей карьере отменила выступления и Лолита. Певица объяснила ситуацию и попросила поклонников поддержать ее решение. «Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю. Поэтому прошу вас в виду очень личных обстоятельств не присутствовать на концертах по Уралу», — говорила Лолита.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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