Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин назвал значимые законы, вступающие в силу в апреле

Володин назвал значимые законы, вступающие в силу в апреле

09:20  Автор: Екатерина Кутузова



Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые значимые законы, которые вступят в силу в апреле. Среди них — индексация социальных пенсий на 8,6 процентов и признание участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

По его словам, решение об индексации социальных пенсий коснется четырех миллионов человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

«Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Отдельно спикер отметил вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий.

«Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан», — добавил Володин.

Какие выплаты вырастут с 1 апреля


Также в апреле вступает в силу закон об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом. Подростки старше 14 лет получат возможность самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги», а банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны будут обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юрлицам и индивидуальным предпринимателям, следует из материалов к сообщению спикера Госдумы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#выплаты #пенсии #военные

Ещё материалы: Вячеслав Володин


109
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

26-летняя дочка Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о ее состоянии
26-летняя дочка Анастасии Заворотнюк рассказала подписчикам о ее
Эдгард Запашный послал скандального артиста
Эдгард Запашный послал скандального артиста
Давид Манукян закрутил новый роман
Давид Манукян закрутил новый роман
Валерия рассказала, почему отменили концерт в Дубае
Валерия рассказала, почему отменили концерт в Дубае
Наталья Подольская показала всех Пресняковых в честь дня рождения главы семьи
Наталья Подольская показала всех Пресняковых в честь дня рождения
Самые главные уязвимые точки Козерогов
Самые главные уязвимые точки Козерогов
Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для каждого из нас
Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для
Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса
Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса
Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако
Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако
Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за месяц
Илья Авербух обозначил сумму, которую зарабатывают богатые люди за
Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Муж Евгении Добровольской рассказал о разводе
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего
Лариса Долина поделилась видео с банкета Владимира Преснякова-старшего

Топ на сегодня

Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей Playstation и Nintendo
Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей
Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола
Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола
Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по санкциям
Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции
Вяльбе предупредила о тяжелых последствиях изоляции российских лыжников
Вяльбе предупредила о тяжелых последствиях изоляции российских
Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора
Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора

Еще по теме

Пенсии ветеранов боевых действий могут освободить от НДФЛ
Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4%
Неработающие пенсионеры РФ с 1 февраля начали получать увеличенную пенсию
С 1 февраля в России увеличили пенсии и социальные выплаты