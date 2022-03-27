Володин назвал значимые законы, вступающие в силу в апреле

09:20 Автор: Екатерина Кутузова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые значимые законы, которые вступят в силу в апреле. Среди них — индексация социальных пенсий на 8,6 процентов и признание участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

По его словам, решение об индексации социальных пенсий коснется четырех миллионов человек. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

«Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Отдельно спикер отметил вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий.

«Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан», — добавил Володин.

Какие выплаты вырастут с 1 апреля

Также в апреле вступает в силу закон об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом. Подростки старше 14 лет получат возможность самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуги», а банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны будут обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юрлицам и индивидуальным предпринимателям, следует из материалов к сообщению спикера Госдумы.

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