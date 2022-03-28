15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая

Внимание, всем постам, скоро посевная! Мы надеемся, что вы уже посадили рассаду и прикупили семена всяких овощей-цветов, иначе чем же вы будете заниматься летом? А как же прополка в 7 утра? А ловить колорадских жуков кто будет? Это, конечно, всё шуточки, но как же приятно собирать первую редиску и укропчик, выращенные своими руками!



Товарищи из нашей подборки были так воодушевлены садово-огородным времяпрепровождением, что решили сами вырастить урожай. Но что-то пошло не так, и результат их трудов оказался чуть меньше (бадумс), чем хотелось бы. Ну и как они теперь объяснят эту милую маленькость? А?

Ох, какой обильный урожай!

Придётся отдать часть семье и друзьям.

Это чили сорта «Птичий глаз»

Этого будет достаточно для моего фо.

Итак, пришло время приготовить сок из каламондина

Каламондин — это цитрусовое растение, являющееся гибридом кумквата и мандарина.

Приглашаю всех на мою ежегодную сальса-вечеринку!

Крошечный бананчик

Это должно нас сильно выручить зимой

Смотрите, только что собрал целую пачку картофельных чипсов Lays!

И ещё, осень ближе, чем кажется (да, мы помним, что ещё даже лето не наступило), а это значит, что за каждым углом вас будут подстерегать игривые кабачки и те, кто их рОстил всё лето.

Это сколько же блюд можно теперь приправить?!

Надеюсь, этот урожай положит конец глобальному голоду

Чиполлишка

Урожай-то большой, просто собака маленькая (место для вашей иронии)

Сладкие манго на один кусь

Всем сок от этого столика!

Фруктовые боги были добры к нам в этом году

Я потратил всего-то 200$, чтоб вырастить это

Если после просмотра этих снимков вы так вдохновились, что решили и сами ввязаться в огородную авантюру, то желаем вам обильных урожаев человеческих размеров!