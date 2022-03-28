Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » 15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая

15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая

15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая

Внимание, всем постам, скоро посевная! Мы надеемся, что вы уже посадили рассаду и прикупили семена всяких овощей-цветов, иначе чем же вы будете заниматься летом? А как же прополка в 7 утра? А ловить колорадских жуков кто будет? Это, конечно, всё шуточки, но как же приятно собирать первую редиску и укропчик, выращенные своими руками!

Товарищи из нашей подборки были так воодушевлены садово-огородным времяпрепровождением, что решили сами вырастить урожай. Но что-то пошло не так, и результат их трудов оказался чуть меньше (бадумс), чем хотелось бы. Ну и как они теперь объяснят эту милую маленькость? А?

Ох, какой обильный урожай!

Придётся отдать часть семье и друзьям.

Это чили сорта «Птичий глаз»

Этого будет достаточно для моего фо.

Итак, пришло время приготовить сок из каламондина

Каламондин — это цитрусовое растение, являющееся гибридом кумквата и мандарина.

Приглашаю всех на мою ежегодную сальса-вечеринку!

Крошечный бананчик

Это должно нас сильно выручить зимой

Смотрите, только что собрал целую пачку картофельных чипсов Lays!

И ещё, осень ближе, чем кажется (да, мы помним, что ещё даже лето не наступило), а это значит, что за каждым углом вас будут подстерегать игривые кабачки и те, кто их рОстил всё лето.

Это сколько же блюд можно теперь приправить?!

Надеюсь, этот урожай положит конец глобальному голоду

Чиполлишка

Урожай-то большой, просто собака маленькая (место для вашей иронии)

Сладкие манго на один кусь

Всем сок от этого столика!

Фруктовые боги были добры к нам в этом году

Я потратил всего-то 200$, чтоб вырастить это

Если после просмотра этих снимков вы так вдохновились, что решили и сами ввязаться в огородную авантюру, то желаем вам обильных урожаев человеческих размеров!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Weird West «ушла на золото», игра на этой неделе будет в Game Pass
Weird West «ушла на золото», игра на этой неделе будет в Game Pass
Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как
Microsoft начала продавать восстановленные консоли Xbox Series X по сниженным ценам
Microsoft начала продавать восстановленные консоли Xbox Series X по
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи
Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи
15 работ от мастера коллажей, создавшего безумную киновселенную с героями зарубежных и отечественных фильмов
15 работ от мастера коллажей, создавшего безумную киновселенную с
Сергей Жигунов сбросил десятки килограммов
Сергей Жигунов сбросил десятки килограммов
Юлианна Караулова первую брачную ночь провела с другим мужчиной
Юлианна Караулова первую брачную ночь провела с другим мужчиной
Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили
Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили
Геймпад Xbox Elite не занял высоких мест в голосовании за лучший контроллер
Геймпад Xbox Elite не занял высоких мест в голосовании за лучший
Слух: Microsoft может возродить франшизу Age of Mythology
Слух: Microsoft может возродить франшизу Age of Mythology

Топ на сегодня

62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует

Еще по теме

Семена и саженцы для садоводов и дачников
Заговоры для сада и огорода: на удачный посев и богатый урожай
В Дагестане вырастили рекордный урожай овощей
Что можно посадить в январе на рассаду - овощи, цветы, советы по высадке