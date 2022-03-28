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15 работ от мастера коллажей, создавшего безумную киновселенную с героями зарубежных и отечественных фильмов

15 работ от мастера коллажей, создавшего безумную киновселенную с героями зарубежных и отечественных фильмов

Для тех, у кого есть фантазия и чувство юмора, возможно абсолютно всё! Например, возможно создать свою безумную киновселенную, в которой прекрасно будут уживаться персонажи отечественных и зарубежных фильмов, периодически меняясь декорациями. И всё это создаёт мастер коллажей Klod Mande. Полюбуйтесь на его новые работы.

Железная рука

«Бриллиантовая рука» + «Железный человек».

Чулан полный тайн…

«Сумерки» + «Приключения Буратино».

Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.

«Бойцовский клуб» + «Малыш и Карлсон».

Давай, бухти и мух отгоняй

«Человек-паук» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Физкульт-привет! А ну снимай шлем быстро!

«Джентльмены удачи» + «Троя».

Мне казалось — счастье рядом, только лапу протяни…

«Приключения Буратино» + «Титаник».

Мы с Якиным улетаем на «Флостон Парадайз»

«Иван Васильевич меняет профессию» + «Пятый элемент».

Говорят, царь — ненастоящий!

«Иван Васильевич меняет профессию» + «300 спартанцев».

Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться…

«Вий» + «Кавказская пленница».

Ой бяда, бяда, огорчение! Спасибо этому дому, пойду к другому

Домовёнок Кузя в роли куклы Чаки.

Так это ж Лидка с параллельного потока

«Титаник» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Геша, ты бы ушёл от такой женщины?

Мэрилин Монро в «Бриллиантовой руке».

Во любовь-то чего делает!

«Любовь и голуби» + «Сумерки».

Этих тварей слишком много, кем бы они ни были

«Обитель зла» и… сахар!

Танцуют все!

Если бы фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снимали в Болливуде.

Всем любителям кино рекомендуем заглянуть в этот пост. В нём вы можете найти победителей Оскара-2022. Кто знает, возможно, скоро и их мы увидим в работах Клода.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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