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Аглая Тарасова показала молодую маму - именинницу

Аглая Тарасова показала молодую маму - именинницу
Звезда «Интернов», 27-летняя актриса Аглая Тарасова поздравила маму - Ксению Раппопорт, показав ее в молодости. Ксения Раппопорт на днях отметила день рождения, ей исполнилось 48 лет. Дочь актрисы в связи с этим опубликовала фото, запечатлевшие трогательные моменты своего детства. На нежных фото Раппопорт предстала еще совсем молодой вместе с  маленькой дочкой. Аглая продемонстрировала, как они с мамой изменились с годами. Однако при этом Ксения выглядит настолько свежо и молодо, что кажется старшей сестрой своей дочери.
Ксения Раппопорт с дочерью Аглаей «Мама, с днём рождения. Мой самый близкий, родной, добрый, мужественный, справедливый, смешной, любимый человек. Пожалуйста, будь счастлива, береги себя и цени. А мы всегда будем рядом! И вместе мы всё переживём», — заверила Аглая.
Ксения Раппопорт с дочерью Аглаей Аглаю и Ксению связывают по-настоящему теплые отношения.  Актрисы вместе снялись в кино, сыграв в фильме «Лед» мать и дочь. Аглая родилась в отношениях Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Десять лет назад актриса стала мамой во второй раз: отцом Софии стал артист Юрий Колокольников. Пара рассталась, когда их дочери было три года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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