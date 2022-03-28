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Александр Семчев не хочет общаться с внучкой

Александр Семчев не хочет общаться с внучкой
Актер Александр Семчев имеет сына и внучку, но практически с ними не общается. Последний год артист активно приводил себя в форму. Вся страна следила за тем, как худеет актер. Правда, и в первоначальном весе Семчев привлекал внимание женщин. Не смогла устоять перед ним и его первая любовь — Татьяна Можинова. Женщина родила актеру сына Павла. Правда, отношения влюбленных не сложились. Семчев ушел из семьи, когда Татьяна была на шестом месяце беременности. Ей пришлось растить сына одной. Павел уже давно вырос, у него появилась своя семья, в том числе, дочь, которой уже три года. За все это время Александр не навестил внучку. Он рассказал, почему. «Лень поднять пятую точку. Я никакой дед! Я не возился, не нянчил», — откровенно отметил артист на шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Александр Семчев Стоит отметить, что и с сыном Семчев впервые увиделся, когда тому исполнилось 14 лет. Мальчик приехал на выступления отца в театре. Когда актеры выходили на поклон, Павел поднялся на сцену с букетом цветов и рассказал отцу, кто он. «В первый раз увидел его в 14 лет, он приехал с театром своим на гастроли. После спектакля они вышли кланяться, и я зашел на сцену с букетом цветов, ну и сказал, кто я.  Я сказал: «Здравствуй, я твой сын», — поделился воспоминания Павел. Он признался, что беседа с отцом вышла задушевная. По его словам, он не заметил какого-либо недопонимания. А вот для Семчева разговор с сыном принес лишь неприятные ощущения. Хотя беседа и была недолгой: «Я точно помню мое ощущение. Это был дискомфорт».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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