Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили





Разработчики игры Among Us уже несколько дней не могут решить проблему с доступом игроков к онлайн-серверам. Еще 25 марта создатели проекта сообщили, что они подверглись DDoS-атакам, и уже несколько дней имеются проблемы с серверами проекта.

Создатели Among Us в Twitter сообщили, что расскажут игрокам, когда точно проблема будет решена. Сейчас же серверы Among Us могут включаться/выключаться время от времени.

servers are still down while we work to fix the DDoS sabotage



they may come on/off but will update u when we think they're stable, sorry!!! pic.twitter.com/vMmb74ttbJ — Among Us 🚨 servers maybe ok now? (@AmongUsGame) March 26, 2022



Напомним, что Among Us — одна из игр, которая доступна в подписке Game Pass.

Among Us

Играйте в команде от 4 до 15 игроков онлайн или по локальному Wi-Fi-соединению и подготовьте свой космический корабль к отлету, но будьте ос…

Перейти в Microsoft Store