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Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили

Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили


Разработчики игры Among Us уже несколько дней не могут решить проблему с доступом игроков к онлайн-серверам. Еще 25 марта создатели проекта сообщили, что они подверглись DDoS-атакам, и уже несколько дней имеются проблемы с серверами проекта.

Создатели Among Us в Twitter сообщили, что расскажут игрокам, когда точно проблема будет решена. Сейчас же серверы Among Us могут включаться/выключаться время от времени.


Напомним, что Among Us — одна из игр, которая доступна в подписке Game Pass.

Among Us

Играйте в команде от 4 до 15 игроков онлайн или по локальному Wi-Fi-соединению и подготовьте свой космический корабль к отлету, но будьте ос…
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По материалам: newxboxone

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