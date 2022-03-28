Анна Нетребко высказалась о своих планах

50-летняя оперная певица Анна Нетребко временно оказалась без работы и рассказала, что будет делать в ближайшее время. В карьере Анны Нетребко наступил непростой период. Вот уже месяц артистка получает отказы от мировых площадок, где когда-то блистала. Западные санкции безжалостно обрушились на нашу знаменитость. Все началось с того, что имя звезды сцены пропало с афиш спектаклей, запланированных на 9, 12, 16 и 19 марта в La Scala. Затем Баварская государственная опера, в которой работала Нетребко, посчитала молчаливую позицию артистки по поводу политической обстановки в мире неприемлемой, из-за чего и расторгла с певицей договор. «Метрополитен-опера» тоже последовала этим же путем, но при этом генеральный менеджер театра Питер Гелб признался, что данный шаг стал для учреждения большой потерей. Последний удар был нанесен крупным немецким лейблом, который удалил имя артистки из списков своих подопечных. При этом Юзиф Айвазов, муж Анны, гонениям не подвергается.Оперная дива как всегда корректно поступила в спорной ситуации. Она не стала бросаться обвинениями и гневно обещать отомстить. Анна Нетребко предпочла взять молчаливую паузу и не стала комментировать происходящее.Анна Нетребко. Фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Анна говорит на все вопросы ''ноу коммент'' и ничего не комментирует. Очень неправильно, что сейчас втягивают артистов в политику. Анна месяц назад еще сказала, что дело артиста — дарить высокое искусство тем, кто может принять этот дар. А идиоты заставляют насильно становиться какими-то комментаторами», — говорят в окружении певицы. 50-летняя артистка живет в Австрии вместе с сыном и мужем, пока о возвращении в Россию речи не ведется. До санкций ее график был расписан на годы вперед и заработки позволяют артистке жить не задумываясь о финансах. Поэтому пока певица не переживает по поводу своей «отмены» — незапланированные каникулы она решила провести с пользой, посвятить время себе и отправиться путешествовать. Тем не менее, о работе артистка не забывает и делится, что скоро вернется к делам. Где именно состоится ее выступление, Анна не пишет, но очень хочется верить, что скоро россиянка будет снова блистать на оперных сценах мирах. «Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. В эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была», — поделилась Анна в соцсети.