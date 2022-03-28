Анонсирована игра Slaycation Paradise — экшен про межпространственные туры по постапокалипсису





Издательство Merge Games и разработчик Affordable Acquisition анонсировали игру Slaycation Paradise для Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных платформ. Проект пока не имеет даты релиза.

Slaycation Paradise представляет собой экшен, в котором предстоит уничтожать толпы разных врагов всевозможными способами. Сами разработчики заявляют, что в Slaycation Paradise игроков ждут «межпространственные туры по постапокалипсису». В игре можно будет перемещаться в различные локации с монстрами и использовать десятки вариантов оружий (от дробовиков до волшебных палочек) и оборонительных башен для их уничтожения.

Ниже можно посмотреть трейлер-анонс Slaycation Paradise с геймплеем игры.

Watch this video on YouTube