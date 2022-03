Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году





Издательство Bandai Namco анонсировало новинку — игру One Piece Odyssey. Игра по вселенной One Piece, в которой расскажут о приключениях на таинственном острове.

Выйдет проект на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Точной даты релиза у One Piece Odyssey пока нет, издательство Bandai Namco обещает выпустить игру в 2022 году.

Разработчики говорят, что One Piece Odyssey — это ролевой проект, который наполнен уникальными элементами приключения из One Piece. Ниже можно посмотреть дебютный трейлер One Piece Odyssey.

