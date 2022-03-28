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Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году

Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году


Издательство Bandai Namco анонсировало новинку — игру One Piece Odyssey. Игра по вселенной One Piece, в которой расскажут о приключениях на таинственном острове.

Выйдет проект на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Точной даты релиза у One Piece Odyssey пока нет, издательство Bandai Namco обещает выпустить игру в 2022 году.

Разработчики говорят, что One Piece Odyssey — это ролевой проект, который наполнен уникальными элементами приключения из One Piece. Ниже можно посмотреть дебютный трейлер One Piece Odyssey.


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По материалам: newxboxone

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