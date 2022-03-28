Депутат объяснил, какие проблемы может решить аптечное производство лекарств

00:27 Автор: Вероника Флора

С принятием закона о возрождении аптечного производства пациентам станет проще получать лекарства в необходимой дозировке, сказал Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

По словам депутата, это особенно важно для лечения детей — ведь лекарства в сверхмалых дозировках сегодня почти не выпускают. Для фармкомпаний это абсолютно нерентабельно.

Законопроект о возрождении аптечного производства Госдума приняла в первом чтении в марте 2021 года. Сейчас документ дорабатывают с учетом предложений разных ведомств.

«На прошедшем 24 марта заседании нашего Комитета мы обсудили этот вопрос с Министром здравоохранения, — сообщил Петров. — Он высказал сомнения, смогут ли провизоры точно подобрать дозу, когда будут делать из «взрослого» лекарства детское. Но я считаю, что вероятность ошибиться в дозировке у них гораздо меньше, чем у родителей, которые в домашних условиях ломают или режут эти таблетки. Провизор сделает все точнее».

Провизорам хотят разрешить изготавливать лекарства

В производственных аптеках могут решить и другую проблему — изменить форму препарата, например, с таблеток — на свечи. Это нужно в ситуации, когда человек без сознания и не может глотать.

Петров также отметил, что сейчас законопроекта становится особенно актуальным. «Мы обязательно будем вносить его в связи с изменением ситуации», — подчеркнул парламентарий.

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