Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Депутат объяснил, какие проблемы может решить аптечное производство лекарств

Депутат объяснил, какие проблемы может решить аптечное производство лекарств

Депутат объяснил, какие проблемы может решить аптечное производство лекарств

00:27  Автор: Вероника Флора



С принятием закона о возрождении аптечного производства пациентам станет проще получать лекарства в необходимой дозировке, сказал Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

По словам депутата, это особенно важно для лечения детей — ведь лекарства в сверхмалых дозировках сегодня почти не выпускают. Для фармкомпаний это абсолютно нерентабельно.

Законопроект о возрождении аптечного производства Госдума приняла в первом чтении в марте 2021 года. Сейчас документ дорабатывают с учетом предложений разных ведомств.

«На прошедшем 24 марта заседании нашего Комитета мы обсудили этот вопрос с Министром здравоохранения, — сообщил Петров.  — Он высказал сомнения, смогут ли провизоры точно подобрать дозу, когда будут делать из «взрослого» лекарства детское. Но я считаю, что вероятность ошибиться в дозировке у них гораздо меньше, чем у родителей, которые в домашних условиях ломают или режут эти таблетки. Провизор сделает все точнее».

Провизорам хотят разрешить изготавливать лекарства


В производственных аптеках могут решить и другую проблему — изменить форму препарата, например, с таблеток — на свечи. Это нужно в ситуации, когда человек без сознания и не может глотать.

Петров также отметил, что сейчас законопроекта становится особенно актуальным. «Мы обязательно будем вносить его в связи с изменением ситуации», — подчеркнул парламентарий.



#лекарства #здравоохранение


79
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Гороскоп на апрель 2022 года
Гороскоп на апрель 2022 года
Поддержку Kinect на консолях Xbox Series X | S ждать точно не стоит
Поддержку Kinect на консолях Xbox Series X | S ждать точно не стоит
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Ксения Бородина посмеялась над теми, кто борется за мужчин
Ксения Бородина посмеялась над теми, кто борется за мужчин
62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Дорожная романтика: смешные фото из плацкартных вагонов
Дорожная романтика: смешные фото из плацкартных вагонов
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass
Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam, несмотря на релиз Ghostwire: Tokyo
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam, несмотря на релиз

Топ на сегодня

Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако
Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако
Все тактические знаки российской армии вторжения
Все тактические знаки российской армии вторжения
Давид Манукян закрутил новый роман
Давид Манукян закрутил новый роман
Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса
Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса
Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для каждого из нас
Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для

Еще по теме

Депутат рассказал, при каких условиях аптека сможет торговать лекарствами онлайн
Аптек с рецептурно-производственными отделами станет больше
Лекарства разрешат покупать по интернету
Денег на лекарства детям-инвалидам в 2017 году выделят больше