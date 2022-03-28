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DLC для Split Second на Xbox сейчас можно забрать бесплатно

DLC для Split Second на Xbox сейчас можно забрать бесплатно


Split Second — одна из игр, которая доступна по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S. Сама игра продается в Microsoft Store за $7, а дополнение к ней сейчас можно забрать бесплатно.

В Microsoft Store сейчас предлагается бесплатно DLC для Split Second — «The Elite» Vehicle Livery Pack. Набор включает в себя ливреи для автомобилей. Отметим, что забрать бесплатно DLC можно из нового Microsoft Store в разных регионах (например, в Испании — ниже дана ссылка), но он отсутствует в продаже в России.

«The Elite» Vehicle Livery Pack

Новые высокооктановые ливреи этого набора сделают эти элитные автомобили с турбонаддувом как никогда выделяющимися из толпы!
Перейти в Microsoft Store

Split Second — аркадная гонка, в которой нужно не только обгонять, но и уничтожать соперников. Игра Split Second вышла в 2010 году и получила хорошие отзывы от критиков и игроков.


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По материалам: newxboxone

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