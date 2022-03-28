Драка на сцене, слезы Уилла Смита и минута молчания в поддержку Украины: 7 главных моментов премии "Оскар-2022"

Вадим Карасев

В США завершилась церемония награждения победителей кинопремии "Оскар". Свои первые в карьере статуэтки забрали Уилл Смит и Джессика Честейн, а Билли Айлиш стала обладательницей награды за лучший саундтрек. Лучшим фильмом стала картина "CODA: Ребенок глухих родителей", а вот фильм "Власть пса" при наличии 12 номинаций получил всего одну награду — ее забрала режиссер фильма Джейн Кэмпион. Пришло время подвести итоги этого события — Spletnik собрал самые яркие моменты 94-й церемонии вручения премии "Оскар".

Выступление Бейонсе и триумф Билли Айлиш

В этом году "Оскар" обошелся без ковидных ограничений. Кроме того, впервые за четыре года церемонию провели ведущие — гостей развлекали Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.





Ума Турман

Вечер начался с выступления Бейонсе, которая спела песню Be Alive, являющуюся саундтреком к фильму "Король Ричард".

Во время шоу зрителям показали видео, которое Бейонсе сняла на теннисном корте, где тренировались Серена и Винус Уильямс — их историям и посвящена картина. Однако приз за лучший саундтрек забрала Билли Айлиш, которая спела на церемонии песню No Time To Die из одноименной части бондианы.





Билли Айлиш

Драка на сцене и эмоциональная речь Уилла Смита

Без скандалов на церемонии не обошлось. Комик Крис Рок позволил себе со сцены шутку про короткую стрижку супруги Уилла Смита Джады, которую сравнил с солдатом Джейн. Однако у жены актера есть свои причины, чтобы коротко стричься: Джада не раз признавалась, что страдает алопецией.

Актер не стал терпеть подобное и поднялся на сцену, где ударил комика по лицу и потребовал не произносить имя его жены. В этот момент трансляция на некоторое время прервалась. Позже в своей речи он принес извинения Киноакадемии и другим номинантам за эту ситуацию.





Уилл Смит и комик Крис Рок

В СМИ, однако, усомнились в том, что конфликт был настоящим, и заподозрили организаторов в попытке поднять рейтинги шоу.

Когда Уилл Смит поднялся на сцену во второй раз, чтобы забрать свой первый "Оскар" за роль в фильме "Король Ричард", он не смог сдержать слез и произнес эмоциональную речь.

Ричард Уильямс (отец теннисисток Серены и Винус Уильямс, роль которого исполнил Смит. — Прим. ред.) был достойным защитником своей семьи. В своей жизни сейчас я преисполнен любовью, которой Бог призвал меня делиться. Самое главное для меня — любить людей, защищать их, быть рекой для своего народа.

Ты можешь терпеть оскорбления, но можешь сводить людей с ума. Ты должен уметь не замечать то, что люди тебя не уважают. Ты должен улыбаться и делать вид, что все в порядке.





Уилл Смит

Также он выразил благодарность сестрам Уильямс за то, что они доверили ему свою историю.

Акции в поддержку Украины

На церемонии провели минуту молчания в поддержку Украины. На экране появилась заставка с текстом:

Хотя кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей на Украине нуждаются в еде, медикаментах, чистой воде и экстренной помощи. Ресурсов мало, и мы, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами.





В поддержку Украины выступили и гости церемонии. Композитор Дайан Уоррен, актриса Юн Е-джон, режиссер Педро Альмодовар, а также Джейсон Момоа появились на дорожке с желто-голубыми ленточками, а Бенедикт Камбербэтч снова вышел со значком в цветах флага Украины.





Джейсон Момоа

Накануне актер и режиссер Шон Пенн, который побывал на Украине после начала военной спецоперации, призвал позволить президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии награждения и даже пообещал бойкотировать "Оскар" в случае отказа. Несмотря на просьбу Шона Пенна, украинскому президенту слова на церемонии не дали.

Первый в истории "зрительский "Оскар"

В этом году организаторы решили впервые предоставить право выбора и зрителям. Первый в истории "зрительский "Оскар" получил фильм "Армия мертвецов" Зака Снайпера. Победителя выбрали путем голосования.

Речь Джессики Честейн

Джессика Честейн, которая забрала награду за лучшую женскую роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй", в своей речи поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

Так много людей чувствуют безнадежность и одиночество, а самоубийство является основной причиной смерти в США. Это коснулось многих семей. Это коснулось моей семьи и особенно членов ЛГБТ-сообщества.

Насилие и преступления на почве ненависти совершаются в отношении невинных людей во всем мире. И в такие моменты я думаю о Тэмми (имя героини, роль которой исполнила Честейн. — Прим. ред.). Меня вдохновляет ее сострадание, и я вижу в нем руководящий принцип, который помогает нам двигаться вперед.





Джессика Честейн

Реакция Ганса Циммера

Не все победители присутствовали на церемонии награждения. Так, композитор Ганс Циммер, который получил сегодня "Оскар" за музыку к фильму "Дюна", узнал о своей награде из Амстердама, где находится на отдыхе. Он написал в твиттере: В Амстердаме два часа ночи, и моя дочь Зои разбудила меня, чтобы я сходил в бар. Вау!

К слову, для композитора это уже вторая статуэтка — первую награду он получил за музыку к фильму "Король Лев".

Кристен Стюарт и ее невеста на красной дорожке

Номинированная на "Оскар" за роль принцессы Дианы Кристен Стюарт появилась на церемонии вместе со своей невестой Дилан Майер. О том, что Майер сделала предложение актрисе, стало известно осенью прошлого года.





Кристен Стюарт и ее невеста Дилан Майер

Другие звезды тоже появились в сопровождении близких. Так, Уилла Смита сопровождала супруга Джада, Кирстен Данст пришла вместе со своим возлюбленным Джесси Племонсом, а Бенедикта Камбербэтча пришла поддержать его жена Софи Хантер. Актер Брэдли Купер тоже появился в сопровождении близкого человека — вместе с актером на ковровую дорожку вышла его мама.









Брэдли Купер с мамой





Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит





Эштон Катчер и Мила Кунис





Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер





Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кроме пар, внимание на красной дорожке привлекли и другие гости. Так, Тимоти Шаламе, в отличие от большинства других мужчин на церемонии, отказался от рубашки и смокинга и вышел на красную дорожку в блестящем пиджаке с кружевом на рукавах, который надел прямо на голое тело.





Тимоти Шаламе

Зои Кравиц появилась в розовом платье Saint Laurent с открытыми плечами и бантом в зоне декольте.





Зои Кравиц

Зендая появилась на церемонии в образе от Valentino — длинной серебристой юбке и короткой белой рубашке. Образ дополнили серебряные браслеты на обеих руках.





Зендая

Внимание привлек и образ Билли Айлиш в объемном черном платье в оборках и с длинным шлейфом.





Билли Айлиш









Пенелопа Крус





Энтони Хопкинс





Николь КидманКсения Смирнова