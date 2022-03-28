Егор Крид покинул популярное шоу

Певец Егор Крид обиделся на участника шоу «Голос. Дети». На Первом канале продолжается трансляция шоу «Голос. Дети». Наставники прослушали всех участников и выбрали лучших к себе в команду. Главным героем нынешнего выпуска стал Тимур Тян из Казахстана. Обаятельный 14-летний парень явно подготовился к конкурсу и знал всех ведущих и наставников не только по именам, но и отчествам. Общался певец подчеркнуто вежливо, а для исполнения выбрал… «Как молоды мы были», которую когда-то пел легендарный Александр Градский. Конечно же, такое поведение оценили все судьи, но повернулся лишь Егор Крид. Во время номера камера выхватила даже Дмитрия Нагиева — бессменный ведущий шоу «Голос. Дети» не смог сдержать эмоций и явно вспоминал мэтра. «Я очень рад, что стал частичкой этого проекта. Спасибо дядя Егор, я был очень мал, когда слушал ваши песни. Рад, что мне удалось спеть песню, которую исполнял Александр Борисович», — сказал Тимур.Егор Крид Поговорив с наставниками, Тян удалился, но перед этим обнялся со всеми. «Он сказал дядя Вася, дядя Егор, а мне Полина Сергеевна! Почему я не тетя Поля», — пошутила Гагарина. В другом номере блистала 11-летняя Адриана Лозадо-Устинова из США. Обаятельная девочка специально прилетела, чтобы спеть перед российской публикой, но к ней не повернулся ни один из наставников. «Я очень пожалел, что не повернулся! Если бы вернуть время назад, я бы нажал на кнопку, тем более, когда тебя увидел! Я выложу ваше выступление и напишу «я тупой». Буду жалеть сильно», — сказал Крид. Чтобы Адриане не было обидно, ее усадили в кресло наставников и даже разрешили спеть с Полиной Гагариной «Спектакль окончен». Егора Крида в этом выпуске «приложила» и 10-летняя Низовцева Анисия из Самары. Для исполнения она выбрала сложную песню группы Roxette — Listen to Your Heart — и справилась с ней блестяще. К ней повернулись Полина Гагарина и Баста, а вот исполнить хита «О, боже, мама» не стал рисковать. «Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся», — сказала Анисия. Егор Крид, поняв намек, встал и вышел из студии, а по пути крикнул: «Всем пока, все понял, я ухожу из проекта». Правда, затем вернулся и похвалил молодую певицу, сказав, что у нее большое будущее.