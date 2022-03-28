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Егор Крид покинул популярное шоу

Егор Крид покинул популярное шоу
Певец Егор Крид обиделся на участника шоу «Голос. Дети». На Первом канале продолжается трансляция шоу «Голос. Дети». Наставники прослушали всех участников и выбрали лучших к себе в команду. Главным героем нынешнего выпуска стал Тимур Тян из Казахстана. Обаятельный 14-летний парень явно подготовился к конкурсу и знал всех ведущих и наставников не только по именам, но и отчествам. Общался певец подчеркнуто вежливо, а для исполнения выбрал… «Как молоды мы были», которую когда-то пел легендарный Александр Градский. Конечно же, такое поведение оценили все судьи, но повернулся лишь Егор Крид. Во время номера камера выхватила даже Дмитрия Нагиева — бессменный ведущий шоу «Голос. Дети» не смог сдержать эмоций и явно вспоминал мэтра. «Я очень рад, что стал частичкой этого проекта. Спасибо дядя Егор, я был очень мал, когда слушал ваши песни. Рад, что мне удалось спеть песню, которую исполнял Александр Борисович», — сказал Тимур.
Егор Крид Поговорив с наставниками, Тян удалился, но перед этим обнялся со всеми. «Он сказал дядя Вася, дядя Егор, а мне Полина Сергеевна! Почему я не тетя Поля», — пошутила Гагарина. В другом номере блистала 11-летняя Адриана Лозадо-Устинова из США. Обаятельная девочка специально прилетела, чтобы спеть перед российской публикой, но к ней не повернулся ни один из наставников. «Я очень пожалел, что не повернулся! Если бы вернуть время назад, я бы нажал на кнопку, тем более, когда тебя увидел! Я выложу ваше выступление и напишу «я тупой». Буду жалеть сильно», — сказал Крид. Чтобы Адриане не было обидно, ее усадили в кресло наставников и даже разрешили спеть с Полиной Гагариной «Спектакль окончен». Егора Крида в этом выпуске «приложила» и 10-летняя Низовцева Анисия из Самары. Для исполнения она выбрала сложную песню группы Roxette — Listen to Your Heart — и справилась с ней блестяще. К ней повернулись Полина Гагарина и Баста, а вот исполнить хита «О, боже, мама» не стал рисковать. «Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся», — сказала Анисия. Егор Крид, поняв намек, встал и вышел из студии, а по пути крикнул: «Всем пока, все понял, я ухожу из проекта». Правда, затем вернулся и похвалил молодую певицу, сказав, что у нее большое будущее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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