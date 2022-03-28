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Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц

Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
36-летняя актриса Елизавета Боярская после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в Telegram. Елизавета Боярская в конце февраля неожиданно пропала из соцсетей – перестала выкладывать фото и видео и писать посты. Поклонники актрисы было решили, что она последовала примеру некоторых знаменитостей и покинула Россию, однако звезда «Анны Карениной» поспешила всех успокоить – уезжать за границу она не планирует и продолжает работать в Малом драматическом театре. Боярская призналась, что «ушла в тень» в это непростое время, переключив свое внимание на более обыденные вещи – чтение книг, прослушивание музыки и репетиции новых спектаклей. «Весь этот непростой месяц я непрерывно спасалась постоянным, всепоглощающим чтением, слушала классику и репетировала новую постановку в родном Малом драматическом театре. Это такая сила и такая отдушина. И двойной чертой подчеркиваю, что это не попытка убежать от терзающей действительности. Наоборот, это колоссальная возможность получать ответы на свои вопросы»,  — объяснила артистка.
Елизавета Боярская фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Знаменитость призвала подписчиков в Telegram последовать ее примеру и поискать утешение в литературе, а также в походах в театр.
«Вы обязательно будете вознаграждены радостью, трепетом, легкостью или пусть даже слезами и сложными мыслями. Но это та пища, которая нам так необходима, которая делает нас лучше, выше, чище и, уж если честно, умнее»,  — добавила Боярская. Напомним, в настоящее время актриса вместе с семьей живет в Санкт-Петербурге, а в столицу наведывается только по работе. Боярская вместе мужем Максимом Матвеевым воспитывает двух сыновей: 9-летнего Андрея и 3-летнего Григория.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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