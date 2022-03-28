Геймпад Xbox Elite не занял высоких мест в голосовании за лучший контроллер





Организаторы премии Британской Академии BAFTA Games Awards провели у себя в Twitter пользовательское голосование за лучший контроллер всех времен. В результате голосования лучшими контроллерами были признаны DualSense и DualShock 2 — они вышли в финал. В итоге победу одержал DualSense, в финале набрав 72% голосов, против 28% у DualShock 2.

Отметим, что единственный геймпад Xbox, который был представлен в этом голосовании, это Xbox Elite. Он покинул голосование на этапе 1/8 финала, уступив DualShock 2 (42% голосов отдали за Xbox Elite, а 58% пришлось на DualShock 2).

Стоит сказать, что многие игроки в комментариях критично отнеслись к решению добавить только один геймпад Xbox, а именно не самый распространенный контроллер Xbox Elite, в голосование. В комментариях можно видеть массу недовольства по поводу отсутствия в голосовании контроллера Xbox 360, который, как считают пользователи, мог бы выступить лучше Xbox Elite и составить конкуренцию геймпадам Playstation.